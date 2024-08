Di Gennaro: "La Fiorentina va completata, ma ha le prospettive per essere ambiziosa. Kean può tornare a farsi sentire anche in ottica Nazionale"

Il giornalista Antonio Di Gennaro ha detto la sua sul mercato in casa Fiorentina. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “La squadra deve ancora essere perfezionata e completata, sicuramente arriveranno altri giocatori. Ci sono tutte le prospettive per essere ambiziosi, secondo le richieste di Palladino. De Gea è un'operazione giusta, Kean ha l'opportunità di tornare a essere decisivo e magari strizzare l'occhio alla Nazionale. Per farlo, deve cambiare carattere”.

“Gonzalez non ha rispettato le aspettative”

Su Gonzalez: “Beh, se arriva Gudmundsson la vedo dura che li vedremo insieme. Poi non è mai stato il calciatore che ha sempre rispettato le aspettative, soprattutto visto il cartellino speso. Anche lui magari ha in testa altri obiettivi”.