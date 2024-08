Sulla situazione in casa Fiorentina e sulle ultime di mercato, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana: “De Gea è un motivo di soddisfazione. Il club sicuramente conoscerà le sue condizioni, visto che non gioca da un anno, e contiamo sulla sua voglia di rivalsa. Non si discute il curriculum del portiere, un profilo decisamente internazionale”.

“Servono idee più chiare, Gudmundsson…”

Sulle tempistiche del mercato: “Le ultime sono tutte notizie positive, ma la Fiorentina è ancora in ritardo. Gudmundsson? Ormai telenovela, ma ho dubbi sulla concretezza del club. Se voglio un giocatore, lo prendo. Punto. Facendo così, invece, la Fiorentina rischia di perdere tante occasioni importanti quando servirebbero idee più chiare. Ora la trattativa è congelata, magari sarà conclusa entro prossima settimana”.