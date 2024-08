Pruzzo: "Con tutti i problemi che ha la Fiorentina, chi te lo fa fare di prendere De Gea? Quantomeno può fare da chioccia a Martinelli"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Radio Radio per parlare del nuovo acquisto viola David De Gea: “Ma con tutti i cavoli e i problemi che ha la Fiorentina, senza un centrocampo, con Gonzalez che vuole andare via, con un attaccante da 0 gol la scorsa stagione, perché va a prendere un portiere del genere?”.

“Lavorerà con Martinelli, sennò chi te lo fa fare?”

E aggiunge: “C'è una grande differenza con Terracciano, quantomeno lo spagnolo è una garanzia. Martinelli? Non è ancora pronto a livello strutturale, quindi potrebbe essere che De Gea possa fungere da chioccia per lui. La leggo in questa chiave, sennò chi te lo fa fare? Anche perché a centrocampo i problemi sono molto più gravi. Arriva Richardson, ma i centrali non arrivano a tre, ci sono solo Mandragora e Bianco”.