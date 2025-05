Nel giorno dei misteri, se n'aggiunge un altro. Nunziata: "Comuzzo non era convocabile, ma non chiedetemi il motivo"

Nel giorno dei misteri, se n'aggiunge un altro in casa Fiorentina. Riguarda Pietro Comuzzo, difensore viola che in effetti ci siamo sorpresi di non vedere convocato né dalla Nazionale maggiore né dalla selezione under 21. Il mistero, in questo caso, sta nelle dichiarazioni del ct degli Azzurrini Carmine Nunziata:

“Purtroppo Comuzzo non era convocabile - ha detto il tecnico - non mi chiedete il perché, non è una cosa che dipende da me, ma in questo momento né io né Spalletti potevamo chiamarlo”.

Poi Nunziata ha parlato di Bove: “Sicuramente ci verrà a trovare, e ci farà molto piacere perché è un ragazzo che ha iniziato il biennio con noi ed è stato importante per la qualificazione all'Europeo. Gli auguro di poter tornare a giocare”.