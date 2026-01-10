Tra chi ci aveva scommesso all'inizio e chi aveva ormai perso la speranza, alla fine hanno vinto i primi: Nicolò Fagioli il play alla Fiorentina lo può fare. Si è preso il ruolo e ora lo sta interpretando come non aveva mai fatto, smentendo appunto chi ormai ci aveva rinunciato. E' l'ennesima rinascita per il ragazzo classe 2001 e si spera anche l'ultima, il che significherebbe una continuità nella crescita.

Nella sua personalissima traiettoria c'è una destinazione che si chiama innanzitutto salvezza, perché uno con le sue doti può trascinarla eccome la Fiorentina, anche verso traguardi più ambiziosi, nel giusto contesto. Ma c'è anche la Nazionale, secondo La Gazzetta dello Sport, abbandonata dopo Euro 2024, dove era stato convocato a sorpresa da Spalletti, a squalifica appena scontata. Domani intanto c'è il Milan di Allegri, proprio colui che l'aveva lanciato alla Juve.