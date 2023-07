Fiorentina e Comune di Bagno a Ripoli sono a lavoro, ma i tifosi intanto restano fuori dal Viola Park

Nonostante la stagione 2023-2024 della Fiorentina di Vincenzo Italiano sia iniziata da poco meno di due settimane, negli ultimi giorni parte dei tifosi ha diramato un comunicato contro la società gigliata: la tifoseria si lamenta della chiusura del Viola Park durante tutto l'arco della ritiro prestagionale, ma soprattutto dell'impossibilità di assistere all'amichevole di domani sera contro il Catanzaro. Le due tifoserie sono da tempo gemellate, dalla “drammatica” stagione ‘82, e l’incontro di domani avrebbe dato l'opportunità di festeggiare e fortificare l'amicizia con i tifosi calabresi.

Come annunciato dalla stessa Fiorentina sin da subito, per dare la possibilità ai tifosi di entrare all'interno del Viola Park era necessario ricevere determinati permessi da parte del Comune di Bagno a Ripoli, una documentazione che comunque necessità di un particolare iter di qualche giorno. Come annunciato dallo stesso club pochi minuti fa anche contro il Catanzaro il Viola Park non sarà aperto ai tifosi ma, tenuto conto dell'importanza per la squadra del calore della propria tifoseria, la dirigenza gigliata ha confermato di aver intensificato i contatti con la parte politica per risolvere la situazione il prima possibile.