Si intravede il traguardo dei fatidici quindici giorni della clausola di 52 milioni di euro valida per Moise Kean. E alla porta della Fiorentina, ufficialmente, non si è presentato nessuno. Ci sono stati club concretamente interessati, come l'Al-Qasdiah che poi ha virato su Retegui oppure il Napoli con più richieste d'informazioni. Ci sono poi società ancora attente alla sua situazione, vedi il Manchester United (silenzioso ma vigile) o l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ultima aggiunta alla lista.

Zero offerte per Kean, tre giorni di attesa

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, tuttavia, la sostanza non cambia: Kean non ha offerte. E anche sul fronte arabo, tra Inzaghi e il calciatore non ci sono neanche stati contatti diretti. E il centravanti della Fiorentina non sarebbe neanche la prima scelta, considerate le ipotesi Osimhen e Gyokeres. Il profilo rimane estremamente basso e alla scadenza della clausola mancano poco meno di settantadue ore. La faccenda potrebbe protrarsi fino al 17 luglio, in caso un club decida di attivarla all'ultimo: la Fiorentina avrebbe due giorni per una contro-offerta.

La Fiorentina ha aspetta con le intenzioni molto chiare

Ma intanto il club viola attende quatto un responso, nella speranza che la clausola resti un'ipotesi e sfumi definitivamente. Le intenzioni sono chiare: proporre un nuovo contratto a Kean. Stipendio praticamente raddoppiato e volontà di blindare il giocatore: queste sono le intenzioni. Clausole? C'è la volontà di eliminarle, o quantomeno di aumentarne il valore.