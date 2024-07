Il ruolo decisivo di Pongracic. E i viola dovranno dirgli un bel "grazie!"

Se Marin Pongracic arriverà alla Fiorentina (ed è molto probabile che la storia possa finire così), il club viola dovrà dire un un bel “grazie!” allo stesso giocatore.

Il ruolo rivestito in questa faccenda dal croato nato in Germania è infatti tutt'altro che banale, anzi possiamo definirlo addirittura decisivo.

Sarebbe stato proprio lui ad indirizzare la trattativa, bloccando, di fatto, il passaggio in Francia al Rennes, per sentire la proposta viola e metterla in cima alle proprie preferenze. Tant'è che si respira molto ottimismo circa una conclusione positiva della faccenda e questo, a dire il vero, già da ieri in serata.