La Nazione: Parisi una tendenza da invertire

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, stamani c'è questo titolo sulla Fiorentina: "La chiamata per l'Europa".

Pagina 2

Apertura per: “Prima vera gara dell’anno: conto alla rovescia E il futuro passa anche da questa Conference”. Sottotitolo: “Il passaggio in semifinale è cruciale per puntare a un trofeo, ma anche per tenere viva la tensione per il ritorno di Coppa Italia”. In taglio basso: “’Tutti allo stadio’, la Fiesole lancia l’appello E il messaggio diventa virale e avvolge Firenze”. Ovvero: “Dopo lo striscione esposto durante la gara con il Genoa da ieri l’appello è apparso nei punti strategici della città”.

Pagina 3

Focus su: “Parisi, tra rigori e sfortuna Una tendenza da invertire”. Sottotitolo: "Il difensore coinvolto suo malgrado nell’azione che ha causato il fallo in area Ma non è la prima volta che l’ex Empoli deve fare i conti con situazioni simili". Di spalla il commento: "Il ruggito del Gallo Per tornare Belotti".