La Fiorentina ci prova: un ultimo tentativo per convincere Amrabat. Ma la permanenza del marocchino è lontanissima

Sembrava un'ipotesi distante dalla realtà, invece la Fiorentina sembra davvero convinta a provarci ancora. Tra poco rientrerà alla base il centrocampista Sofyan Amrabat, dopo un anno con molte più ombre che luci al Manchester United. Gli inglesi non eserciteranno l'opzione per il diritto di riscatto. Ma quindi la permanenza è possibile?

Amrabat-Fiorentina, ipotesi difficilissima

«A me piace tantissimo, ma al momento la sua intenzione non è quella di tornare a Firenze»: parole e testo di Daniele Pradè nell'ultima conferenza stampa. La sensazione concreta è che il marocchino non voglia rimanere alla Fiorentina, che comunque, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, tenterà di illustrargli il progetto futuro e la guida di Palladino. Le alternative son presto fatte: ci sta già provando il Galatasaray, con il Milan sullo sfondo.