Si chiude con otto gol in due anni in Portogallo, l'avventura europea di Cabral: fatta per il suo ritorno in patria

La parabola di Arthur Cabral lo sta riportando dove era in partito, ovvero in Brasile: l'ex attaccante viola infatti ha firmato il contratto che lo legherà al Botafogo e lo vedrà lasciare il Benfica. I brasiliani l'hanno pagato15 milioni, stessa cifra versata tre anni fa dalla Fiorentina al Basilea. In Portogallo due annate non certo da ricordare, con otto reti totali in campionato: in Serie A ne aveva fatte dieci in un anno e mezzo. Per lui subito avventura negli Stati Uniti al Mondiale per Club.