Controlli a tappeto, cani antidroga e metal detector. Il discusso benvenuto degli USA alla nazionale uzbeka al Mondiale - VIDEO

Sono diverse le polemiche che ha già suscitato la Coppa del Mondo 2026 in Messico, USA e Canada, nonostante ancora la competizione non sia ancora iniziata.

Polemiche

L'arrivo dell'Uzbekistan negli Stati Uniti per i Mondiali ha suscitato indignazione sui social a causa delle rigide misure di sicurezza adottate. Giocatori e membri dello staff della squadra guidata da Fabio Cannavaro sono stati sottoposti a controlli approfonditi, tra cui perquisizioni, metal detector e ispezioni dei bagagli, con gli zaini raccolti e verificati separatamente.

L'arrivo dell'Uzbekistan

Una procedura ritenuta da molti eccessiva, già applicata in precedenza anche alla nazionale del Senegal al suo arrivo negli Stati Uniti. Questo il video: