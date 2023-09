Sempre più vicino il ritorno in campo per la Fiorentina dopo la pausa nazionali. La squadra di Italiano sfiderà l'Atalanta al Franchi oggi alle 18.00 e il mister viola studia le mosse per la formazione da schierare dal primo minuto. In porta c'è Terracciano in vantaggio su Christensen. In difesa confermati Milenkovic e Ranieri centrali, con Dodo e Biraghi come terzini. A centrocampo Arthur e Mandragora, ma occhio alla possibile scelta di Duncan accanto al brasiliano. Sulla trequarti c'è Nico con Bonaventura e uno tra Brekalo e Sottil, con il croato in vantaggio. Davanti Nzola.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez, Nzola.