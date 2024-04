Il Torino molla l'Europa? Juric: "L'obiettivo è mantenere la parte sinistra della classifica. Giusto che ci si aspetti di più"

La Fiorentina non perde posizioni in classifica, vista la sconfitta del Torino a San Siro contro l'Inter già campione d'Italia. I granata hanno due gare in più della Viola e il distacco con le posizioni europee inizia a farsi pesante, a quattro giornate dal termine. L'Europa è ancora possibile?

“Vogliamo la parte sinistra della classifica”

Ecco le parole del tecnico granata Ivan Juric dopo la sconfitta di oggi: “Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo; la squadra c'era, eccome, però l'espulsione ha reso tutto più difficile. Obiettivi? Restano quattro partite dove vogliamo fare il massimo. Cerchiamo di mantenere la parte sinistra della classifica, non sarebbe da buttare il terzo anno consecutivo. Dal Torino ci si aspetta comunque di più, lo trovo giusto. Rimane una sensazione positiva e una buona base per il futuro”.