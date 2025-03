Fiorentina-Juventus a rischio? Funaro invitata a valutare l'ipotesi del rinvio. La situazione a due giorni dalla partita

Il maltempo che in queste ore sta colpendo Firenze e varie zone circostanti fa scattare l'allarme anche per quanto riguarda Fiorentina-Juventus, gara in programma domenica alle 18 al Franchi. Memori di quanto accaduto in occasione di Bologna-Milan, rinviata per allerta meteo lo scorso ottobre, molti si chiedono se la partita sia a rischio.

Valutazioni in corso in consiglio Comunale: la situazione

In tal senso Alessandro Draghi, vice presidente del Consiglio Comunale, ha invitato la sindaca di Firenze Sara Funaro a valutare, insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio di Fiorentina-Juventus. Ricordiamo che al momento il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha disposto l'annullamento di tutti gli eventi sportivi solo fino alle ore 14 di domani.