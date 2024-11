“Accogliamo volentieri l’appello del Presidente del Museo Fiorentina che chiede alle Istituzioni cittadine e regionali di trovare una sede idonea e fissa per gli eventi espositivi che, finora, sono stati itineranti". Lo afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega.

Collocazione adeguata

“Ritengo che si possa trovare in città una collocazione adeguata, dando così la possibilità ai tifosi ed in generale agli appassionati di calcio di poter visitare un luogo in cui è rappresentato uno spaccato significativo della fiorentinità, intesa anche dal punto di vista della sua storicità” prosegue il consigliere.

Coinvolgimento della Fiorentina

Galli poi precisa: "Spero, altresì, vivamente che pure la società viola venga resa partecipe di questo progetto, perché ritengo fondamentale la sua presenza. Sono pronto, dunque, ad incontrare a breve il Presidente Bini per un primo confronto e disponibile, qualora servisse, a produrre un atto in Regione che vada nella direzione auspicata da chi sovraintende al predetto Museo”.