Verso la Fiorentina, Conceicao non rinuncia a nessun titolare. Le formazioni ufficiali di Milan-Inter

Il prossimo avversario della Fiorentina in campionato sarà il Milan di Francisco Conceicao, stasera impegnato in un'importante andata di semifinale di Coppa Italia contro gli acerrimi rivali dell'Inter. La scelta tramata alla vigilia è stata confermata: tutti i titolarissimi dentro, senza eccezione. Tranne il riposo per Gimenez, al suo posto Abraham.

Ecco le formazioni di Milan-Inter:

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. All.: Conceiçao.

INTER (3-5-2) Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. All.: Inzaghi.