Nessun calcolo per il Milan, i migliori vanno in campo stasera. Solo Gimenez potrebbe riposare in vista della Fiorentina

Se la Fiorentina avrà avuto una settimana intera per preparare la sfida di sabato sera a San Siro, il Milan ci arriverà con l'impegno di Coppa Italia sulle gambe. Non una partita da niente, bensì un derby con l'Inter che per i rossoneri vale tantissimo.

Per questo motivo Conceicao non fa calcoli e si appresta a schierare questa sera la miglior formazione possibile. Torna dunque titolare Leao, così come Thiaw in difesa. Spazio poi a Walker, Gabbia, Theo Hernandez, con a centrocampo Reijnders, Fofana e Jimenez. Non mancherà Pulisic mentre l'unica eccezione sarà la presenza di Abraham al posto di Santiago Gimenez.

Se sarà turnover, dunque, lo sarà contro la Fiorentina anche se difficilmente Conceicao stravolgerà molto la formazione. Una cosa è certa: il derby di Coppa Italia è un appuntamento che il Milan non può fallire.