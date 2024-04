Gasperini sorride: De Ketelaere ha recuperato. Ma l'Atalanta sa di dover fare a meno di un difensore anche al ritorno in Coppa Italia

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina, l'Atalanta rimette insieme i pezzi in vista del doppio impegno stellare contro il Liverpool e della semifinale di ritorno nelle prossime settimane. Arriva una buona notizia per Gasperini, che può aggiornare la lista dei convocati per la trasferta a Cagliari.

C'è De Ketelaere, non un difensore

Come riporta Tuttomercatoweb.com, Charles De Ketelaere si è allenato in gruppo e verrà convocato per la prossima sfida in campionato. Al tempo stesso, c'è una conferma dolorosa per l'Atalanta. Scalvini è ancora out e lo sarà almeno fino a fine mese; salterà sicuramente il ritorno contro la Fiorentina.