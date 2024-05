A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, parlando della partita persa dalla squadra di Vincenzo Italiano contro l'Hellas Verona.

"Adesso l'importante è preparare bene la partita di giovedì - ha detto Galli - Christensen? Con tutto il rispetto, credo che la Fiorentina non abbia fatto una grande operazione prendendolo, non è il portiere del futuro. Sinceramente non è il portiere al quale affiderei il futuro della Fiorentina, questa è una mia impressione.

Fermiamolo a fare l'alternativa, ma se devo scegliere tra lui e Terracciano io oggi scelgo il secondo, ma anche tra due o cinque anni farei questa scelta. Se non si ritiene Terracciano all'altezza, non lo si deve fare nemmeno con Christensen. Così come se riteniamo il primo è un problema, il secondo non può essere la soluzione".