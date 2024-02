Stadio Franchi, parla l’Onorevole Erica Mazzetti: “Nardella ha sprecato cinque anni”

“Dopo anni di tentennamenti, di progetti impossibili e senza soldi, di non soluzioni, Nardella è tornato a più miti consigli: ammodernare il Franchi senza imporre un inutile e impossibile trasferimento a squadra e tifosi. La soluzione più concreta e normale, che ho proposto qualche tempo fa”.

"Torna così sulla questione stadio l’On. Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, che poi ricorda: “Si possono fare i lavori di riqualificazione, oltremodo necessari, sul Franchi in modo non invasivo e soprattutto in modo meno costoso rispetto a quanto paventato per altri interventi; così è già avvenuto in altri stadi d’Europa. Non solo, di tutto quel fantasmagorico progetto di riqualificazione del quartiere del Campo di Marte non è rimasto nulla. È la riprova del fallimento completo di questa amministrazione”.

‘La Fiorentina oggi avrebbe già uno stadio più sicuro e confortevole’

“Nardella ha avuto cinque anni – conclude Mazzetti -, tutto il suo secondo mandato, per trovare una soluzione: se non li avesse sprecati tra Mercafir, Pnrr, Padovani e altre amenità, la Fiorentina avrebbe già, oltre a un centro sportivo, uno stadio sicuro e più confortevole in cui giocare le competizioni italiane ed europee, con la prospettiva di realizzarne magari uno nuovo altrove”.