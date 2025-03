La Nazione: otto giorni di fuoco per Palladino

Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: “Tutto il futuro di Palladino in otto giorni”. A pagina 4 in taglio alto: “Cercasi un leader disperatamente. Beltran può essere l’uomo giusto. Personalità, sicurezza e audacia. Il Vikingo non si tira mai indietro”. A pagina 5: “Palladino si gioca tutto. Scontri diretti decisivi. Tra campionato e coppa. L’avvenire ora è in bilico”, di spalla: “Si può ribaltare tutto. Resta da capire come se sono addormentati”.