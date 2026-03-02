La probabile formazione dell'Udinese: un'assenza pesante in difesa per Runjaic, ecco chi accompagnerà Zaniolo davanti
Sarà un'Udinese che vorrà per forza evitare la quarta sconfitta di fila quella che si troverà di fronte la Fiorentina stasera alla Blu Energy Arena. Per l'occasione Runjaic non recupera Davis, se non per la panchina, ma punterà tutto su Zaniolo, in appoggio al polacco Buksa. Pesante l'assenza in difesa di Solet, leader e a segno anche nella gara d'andata.
Okoye, Kristensen, Kabasele, Bertola, Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura, Zaniolo, Buksa.
