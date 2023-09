Amoruso: "Italiano ha capito i suoi errori e non li ripeterà. Contro l'Atalanta serve la miglior squadra possibile in campo"

A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso, intervenendo sulla squadra di Vincenzo Italiano e sul prossimo impegno contro l'Atalanta: "I rientri dai nazionali? Credo che Italiano ha sempre seguito la filosofia di tenere fuori i giocatori che sono rientrati dagli impegni in giro per il mondo.

Credo che Italiano abbia capito gli errori che ha fatto a Milano e che non li ripeterà. Anche per questo credo che contro la Dea scenderà in campo la formazione migliore. Gli uomini di Gasperini devono essere affrontati con una squadra nella migliore condizione possibile"