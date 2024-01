Intanto i lavori al Franchi iniziano... Dal guano di piccione

Sono iniziati i lavori propedeutici al restyling dell'Artemio Franchi e, come noto, si è iniziato dal vecchio tabellone presente in Curva Ferrovia.

La ditta addetta ha effettuato una disinfestazione dal guano di piccione che si trovava all'interno del vecchio impianto, che sarà smantellato e demolito.

Le ditte continuano a lavorare in quel settore di stadio, in attesa che venga consegnata tutta la Curva Ferrovia ai lavori per costruire un cantiere permanente, settore ospiti compreso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.