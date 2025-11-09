La Nazione: coraggio e cuore, è una domenica da dentro o fuori

In edicola questa domenica mattina, La Nazione - nel suo inserto sportivo - non propone in copertina la Fiorentina, bensì il Milan di Allegri, rimontato dal Parma ieri sera. Ad ogni modo, nel trafiletto basso si parla di Viola: “Sfida da brividi a casa Genoa, ma Kean non c'è”.

“Alta tensione”

A pagina 5 del QS si legge: “Novanta minuti ad alta tensione”. E ancora: “E' una domenica da dentro o fuori, coraggio e cuore", con l'immagine di Paolo Vanoli proposta assieme a quella di De Rossi, anche lui neo arrivato in casa rossoblù.

A duello!

Sempre a pagina 5 l'approfondimento si sposta sul duello fra l'attaccante del Grifone, Lorenzo Colombo, e il difensore spagnolo della Fiorentina, Pablo Marì. Chi lo vincerà?