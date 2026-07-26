Lotito ha scelto il primo allenatore della sua era come presidente della Reggina: chi è l'ex Fiorentina che guiderà i calabresi

Marco Marchionni, ex giocatore della Fiorentina, continuerà ad allenare e lo farà sulla panchina della Reggina, società da poco rilevata da Claudio Lotito.

La nuova esperienza

Lo si legge sul sito ufficiale dei calabresi: “A.S. Reggina 1914 comunica di aver assegnato l’incarico di allenatore della prima squadra al sig. Marco Marchionni. Nato a Monterotondo, Marchionni ha mosso i suoi primi passi da centrocampista proprio con il club romano, per poi trasferirsi all’Empoli nel 1998. I quattordici campionati di serie A disputati e le sei presenze con la Nazionale maggiore, testimoniano le straordinarie qualità del classe 1980, il quale ha vestito, tra le tante, anche le maglie di Juventus, Fiorentina e Parma”.

Dopo le esperienze sulle panchine di Foggia, Novara, Potenza e Ravenna - con la quale ha sfiorato la promozione in Serie B l'anno scorso -, Marchionni riparte da Reggio Calabria.

