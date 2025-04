Dodô dimesso dall'ospedale. Ecco quando ci sarà il nuovo controllo

Buone notizie per la Fiorentina. Domilson Dodô è stato dimesso oggi dall'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze dopo l'intervento perfettamente riuscito di appendicite. A seguire la nota emessa dalla società.

Il comunicato della Fiorentina

“ACF Fiorentina comunica che nella tarda mattinata di oggi il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson è stato dimesso dall’ospedale S.Maria Nuova a seguito dell’intervento di appendicectomia a cui è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì. Il calciatore è in ottime condizioni generali e da domani inizierà il percorso riabilitativo".

Quando potrà tornare in campo?

"Sarà sottoposto a nuova valutazione nella giornata di sabato. ACF coglie l’occasione per ringraziare la USL Toscana Centro, nella fattispecie la Chirurgia Generale di Santa Maria Nuova diretta dal dott. Facchiano per l'ottimo servizio svolto”. Come immaginabile, è esclusa quindi la sua convocazione per l'andata delle semifinali di Conference con il Betis.