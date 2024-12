Per un Lucas Martinez Quarta che esce, c'è un Nicolas Valentini che entra. Cambio nella difesa della Fiorentina tutto argentino, con l'arrivo del classe 2001 a Firenze programmato per i primi giorni della prossima settimana. Arriva a zero dal Boca Juniors, con la società viola che se l'è assicurato a parametro zero accordandosi con lui nel mese di giugno per averlo a fine anno.

Le cifre e il tentativo di anticipo

Firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, quindi fino al giugno del 2029, e percepirà un ingaggio attorno al milione netto a stagione. C'è da dire che la Fiorentina ci aveva provato a portarlo a Firenze già in estate, offrendo un indennizzo da 2,5 milioni di euro. Il Boca ne chiedeva 5 più una percentuale sulla rivendita e così l'arrivo è stato rimandato ad adesso.

Un lungo stop e il preparatore personale da Firenze

Valentini è rimasto in Sudamerica da separato in casa, venendo escluso anche dalla propria Nazionale per via dell'estromissione dal club di appartenenza. A Firenze però non si sono fatti trovare impreparati: nel mese di ottobre gli hanno inviato un preparatore atletico personale in modo che non perdesse la forma dopo mesi di stop dagli impegni ufficiali. Pausa che comunque è molto lunga: Valentini non gioca una partita ufficiale dallo scorso aprile. Da capire quale sarà la sua condizione fisica. Lo scrive il Corriere dello Sport.