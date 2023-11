Una scelta obbligata che rischia di fare più danni del previsto. La Fiorentina ha bisogno di Kayode... e Parisi di tornare nel suo ruolo

Gli infortuni di Dodò e Kayode hanno costretto Vincenzo Italiano ad adottare una soluzione d'emergenza per la corsia destra della Fiorentina, ovvero quella di schierare Fabiano Parisi a piede invertito. “Mi trovo bene, perché posso rientrare con il sinistro verso il centro del campo” ha dichiarato l'ex Empoli, e in effetti è una giocata che ha provato spesso nelle ultime partite.

Tuttavia è evidente che Parisi trovi delle difficoltà nell'occupare quella posizione. In fase offensiva non riesce a incidere come dall'altra parte, ma i problemi nascono soprattutto nella fase difensiva. Tra Juventus e Bologna, infatti, l'esterno viola ha commesso degli svarioni dovuti evidentemente a una posizione in campo che non lo mette a sua agio.

Ovviamente si tratta di una necessità, ed è comprensibile che Italiano non se la senta di affidarsi a Pierozzi in gare delicate come le ultime affrontate dalla Fiorentina. Il pericolo però è che Parisi risenta a livello psicologico degli errori, e che questi vadano a influenzare negativamente il giudizio su un ragazzo dalle qualità indiscutibili. Non che ci sia il rischio di bruciarlo, perché la Fiorentina ha investito su di lui e ci punterà a lungo, ma Fabiano adesso ha bisogno di ritrovare sicurezze e serenità. Possibilmente nel suo vero ruolo.