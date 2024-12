C'è una prima parte di lavori che finirà nel 2026 per quel che riguarda la ristrutturazione del Franchi e una seconda parte per completare il tutto che dovrebbe terminare, stando alle previsioni attuali, nel 2029.

Filo rosa

Il filo rosa che connette il sindaco di Firenze, Sara Funaro, alla moglie del presidente della Fiorentina, Catherine Commisso, si legge stamani su La Nazione, ha proficuamente scongelato il canale del dialogo tra il Comune e il club viola.

E su questa seconda parte dei lavori, a precise condizioni, la Fiorentina è disposta a fare la sua parte. Il passepartout è un'accelerata al primo lotto di lavori più una presa d'atto del cronoprogramma per la seconda parte.

Ballano cento milioni

Ballano un centinaio di milioni per la Ferrovia e la tribuna 'rinfrescata' dalla nuova area hospitality. I primi cinquanta, il patron Rocco Commisso sarebbe disposto a sborsarlı tramite la formula del project financing in cambio del controllo totale sui lavori da lui finanziati e la concessione e non usufrutto per 40 anını, introiti extra calcistici (concerti eventi) compresi.

L'altra tranche da 50 milioni il Comune punta a reperirli con lo storno dal bilancio dei fondi PUI versatı da Palazzo Chigi In alternativa resterebbe la carta delle compartecipazioni. Della Regione per 20 milioni, Comune e Metrocittà altri 20 e del ministero dello Sport in capo ad Abodi (10 mancanti all'appello), comunque subordinati all'esame dei commissari Uefa per la candidatura di Firenze agli europei del 2032.