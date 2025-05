Mezza Serie A è alla ricerca di un tecnico. Adesso anche la Fiorentina, dopo l'ufficialità della separazione con Raffaele Palladino, il quale sarebbe cercato anche dall'Atalanta come possibile candidato. Questo perché Gian Piero Gasperini ha deciso di separarsi dai nerazzurri dopo nove anni insieme. E potrebbero esserci presto novità sulla sua destinazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gasperini ha valutato positivamente il suo incontro con la Roma di ieri, che per altro si è svolto a Firenze. Ma attenzione alla Juventus, che prova a inserirsi per lui mandando grandi segnali di apprezzamento. Potrebbe essere troppo tardi, vista la trattativa in stato avanzato coi giallorossi, ma si vedrà tutto nel giro di massimo 48 ore. Intanto, a Bergamo, i tifosi dell'Atalanta scendono in piazza per la disperata richiesta di convincere Gasperini a rimanere.