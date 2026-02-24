Polverosi: "Fagioli non può fare quel pericoloso girellino. E se Cuadrado entra 15 minuti prima..."

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, intervenuto su Lady Radio, ha espresso la propria analisi sulla vittoria della Fiorentina contro il Pisa.

Il girellino di Fagioli

“Sicuramente tra i migliori in campo c'è stato Nicolò Fagioli - ha detto - Però non può fare il girellino intorno a sé, scivolando e perdendo palla, e non è la prima volta che lo fa”.

Grattacapo Cuadrado

E poi: “La sostituzione che ha cambiato tutto è stata quella di Cuadrado. Se il colombiano entra un quarto d’ora prima… Ha creato tanti, troppi problemi alla Fiorentina. Dopo di quello si è vista la stessa squadra col Torino nel finale”.