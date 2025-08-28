Questo pomeriggio il giornalista di Spormediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sulla Fiorentina di Stefano Pioli tra calciomercato ed obiettivi stagionali.

“Non ho mai sentito finora un tifoso soddisfatto del mercato della propria squadra del cuore: non ne ho sentito uno. Quelli del Napoli forse sono quelli più contenti, anche se in molti hanno da ridire sul nome che dovrà sostituire Lukaku. All'Inter i tifosi si lamentano perchè manca la quinta punta, non stanno meglio al Milan con il quale i tifosi rossoneri cominciano ad essere impazienti. Anche a Roma si lamentano, nonostante l'arrivo di un grande allenatore come Gasperini: anche se lui stesso ha ribadito pubblicamente che manca ancora qualcosa. Siamo in prossimità del traguardo di questo calciomercato, e credo che sia un'assurdità prolungarlo fino a settembre: mi auguro che si possano ripristinare le finestre di mercato di un tempo. A Firenze però non credo che possano ritenersi insoddisfatti”.

“La Fiorentina quest'anno ha alzato il livello, e con Pioli..”

Ha anche aggiunto: “Sono convinto che il mercato fatto finora dalla Fiorentina abbia portato a Firenze tutti giocatori di ottimi livello: oltre alle grandi conferme, credo che quest'anno sia realmente stato alzato il livello della rosa viola. La Fiorentina ha tutta la possibilità di inserirsi nella rincorsa alle coppe europee. Sono convinto che il plus sia sopratutto in panchina, quest'anno i viola hanno preso un grande allenatore: Stefano Pioli può dare qualcosa in piu al gruppo che la società gli metterà a disposizione".