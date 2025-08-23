Zazzaroni annuncia: "La notizia più bella è il ritorno in campo di Bove: giocherà in Bundesliga"

Si erano un po' abbassate le luci su Edoardo Bove, tornato a Roma dopo l'inevitabile mancato riscatto da parte della Fiorentina e deciso a continuare la sua carriera da calciatore. L'esigenza è quella di trovare un club all'estero, visti i regolamenti nostrano, e secondo quanto rilanciato da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, il classe 2002 dovrebbe averlo trovato in Germania:

"Bologna e Fiorentina si sono completate ottenendo un saldo ultrapositivo. Fenucci e Ferrari gongolano. Ma la notizia più bella è il ritorno in campo di Bove: giocherà in Bundesliga".