De Gea, che brutta botta. La disastrosa situazione della caviglia FOTO

Un risveglio un po' problematico per David De Gea. Il portiere della Fiorentina ha rivelato, attraverso una storia Instagram, le condizioni della propria caviglia dopo la partita di ieri contro il Milan.

Lo scontro con Pulisic

Probabilmente la causa delle condizioni è lo scontro avuto nel primo tempo con l'attaccante rossonero Christian Pulisic. Lo statunitense, nel tentativo di infilare la palla in rete da solo davanti al portiere, ha colpito con i tacchetti lo spagnolo, causando grande dolore all'estremo difensore viola, che però è rimasto in campo.

La storia Instagram

Il portiere gigliato ha postato stamani una foto con la sua caviglia vistosamente insanguinata e con la scritta ironica “Buongiorno” condita da alcuni emoticon sorridenti. La speranza è che la situazione non sia grave e che nella prossima sfida contro il Bologna lo spagnolo possa essere arruolabile.