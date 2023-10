Il Newcastle non è la Juventus: Tonali non percepirà lo stipendio in Inghilterra. E la sua pena potrebbe ancora lievitare...

Sandro Tonali ieri pomeriggio potrebbe aver giocato la sua ultima partita con il Newcastle, dato che, all’inizio della prossima settimana, conoscerà la durata della squalifica per il caso scommesse. Al contrario di Nicolò Fagioli, al quale la Juventus ha deciso di non toccare l’ingaggio durante i mesi di squalifica, il centrocampista ex Milan non percepirà dal Newcastle gli 8 milioni stagionali durante la squalifica. In aggiunta, corre anche il rischio di non potersi allenare, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport.

L’altro aspetto da definire riguarda il ciclo di incontri pubblici a cui Tonali dovrà sottoporsi se la sua squalifica ricalcherà quella di Fagioli. Facendo base in Inghilterra, per l’azzurro sarebbe complicato fare avanti e indietro fra Italia e Regno Unito, perciò potrebbe essere studiata una formula diversa, che potrebbe però consistere in una pena pecuniaria più alta.