Per acquistare bisogna vendere Anche Kayode fra i 'sacrificabili'

Un anticipo di cassa i dirigenti della Fiorentina, Pradè e Goretti, potranno permetterselo, ma per fare tutto il mercato dovranno finanziarsi le operazioni in entrata con le cessioni. Questo è quello che si legge stamani su La Nazione.

Tanti soldi dalle cessioni lo scorso anno

L'anno scorso la Fiorentina seppe piazzare ad ottime condizioni diversi giocatori: Cabral al Benfica per 20 milioni, Igor al Brighton per 17, Terzic al Salisburgo per 5,5, Amrabat in prestito oneroso al Manchester United per 10 milioni. Più un’altra decina di milioni in totale per Maleh e Zurkowski. Di fatto oltre 60 milioni da poter utilizzare in entrata.

Anche Kayode può essere venduto?

Quest'anno la situazione non sembra così rosea. Resta sempre Amrabat da cedere, così come ci sono Ikone e Nzola che non rientrano più nei piani, ma che non sono così facili da trattare per le cifre richieste. E allora secondo il quotidiano cittadino ecco che la Fiorentina potrebbe far rientrare tra i ‘sacrificabili’ anche il giovane Kayode, a patto che qualcuno arrivi con trenta milioni di euro da mettere sul piatto. Sarà effettivamente così?