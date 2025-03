L'ha sbloccata proprio lui stasera, Rolando Mandragora, che a Sky ha parlato così:

"Volevamo indirizzare la partita e partire forte, abbiamo lavorato duramente proprio per avere un approccio così feroce. Era il gol di cui avevamo bisogno, sono contento per tutti perché l’abbiamo voluta e ce la siamo meritata.

Il centrocampo a tre mi piace molto, abbiamo ottimi palleggiatori come Cataldi e Fagioli, oggi nel primo tempo l’abbiamo fatto bene, nel secondo un po’ meno. Cerco di inserirmi, di palleggiare anche io quando posso, non ho grande passo per l’inserimento però mi trovo molto bene. Riusciamo a coprire meglio il campo e ad essere più aggressivi.

Io e Dodo ultimi reduci dalle finali? E’ un pensiero che ci passa per la testa, siamo rimasti male per quelle due finali, stiamo lavorando per guadagnarci anche questa. Anche Luca Ranieri era con noi, vogliamo arrivarci ma dobbiamo passare altri turni e sono partite difficili. Gol brutti? Spero di farne qualcuno un po’ più semplice, sono importanti come quelli belli".