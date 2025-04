Palladino: "Abbiamo avuto tante difficoltà e abbiamo risposto alla grande. E ora vogliamo fare una grande prestazione anche a Siviglia"

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato con DAZN della partita vinta dai viola contro l'Empoli: “Ottimo primo tempo il nostro, siamo stati bravi ad andare sul 2-0 poi l'Empoli ha alzato la pressione e ha fatto un ottimo secondo tempo. Ci siamo compattati e siamo stati bravi. Questo è un grande gruppo che si vede nei momenti positivi ma soprattutto in quelli negativi. Abbiamo avuto tante difficoltà e abbiamo risposto alla grande”.

Su Dodô e i tempi di recupero: “Non voglio dire cose inesatte, aspettiamo quello che ci dirà il dottore. Adesso dobbiamo recuperare le energie perché abbiamo la partita di Conference a Siviglia e vogliamo andare a fare una grande prestazione anche lì”.

Inoltre sempre sulla Conference: “E' una squadra ambiziosa che ha sempre voglia di vincere, si è creata una grande mentalità. Essendo il mio primo anno nelle coppe, è una partita speciale, per me, per lo staff, per Firenze, per tutti. Vogliamo confrontarci con questa squadra forte, sapendo che abbiamo calciatori di valore”.