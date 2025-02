Ma quanto dovrà stare fuori ora Gudmundsson? Per il ritorno ci sarà da attendere. L'amara presa di coscienza di Palladino

Ma quanto dovrà stare fuori adesso Albert Gudmundsson? L'attaccante della Fiorentina ha riportato la frattura del passaggio sacro-coccige. Per questo motivo sicuramente non lo vedremo in campo per un mese. Poi ci sarà da aggiornarsi ed è probabile che prima di due mesi non possa ritornare ad essere utile per la squadra.

Intanto su di lui, già da domenica scorsa c'era stata un'amara presa di coscienza da parte dell'allenatore viola, Raffaele Palladino, che ha detto: “Non riesce a trovare continuità. Cerco di recuperarlo e metterlo in condizione ma gli gira anche male. Noi abbiamo bisogno del miglior Gudmundsson”.

Riusciremo mai a vederlo in questa stagione?