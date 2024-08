La Juventus torna per un attimo sui suoi passi. Contatti continui con la Fiorentina e con l'entourage di Gonzalez, ma si valutano anche altri profili

La Fiorentina attende la Juventus in merito a Nicolas Gonzalez. Dopo le parole di ieri del direttore generale Ferrari, i bianconeri hanno tentato un ultimo rilancio per l'argentino. In attesa dell'evoluzione di una lunghissima trattativa, ci sarà un periodo di riflessioni.

Valutati anche altri profili dalla Juventus

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, al momento la Juventus è in contatto con la Fiorentina e con l'entourage di Gonzalez, ma anche con gli agenti di Sancho e di Francisco Conceicao. A breve arriverà la decisione dei bianconeri sul tema esterni.