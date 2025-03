Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, ha parlato sul suo canale YouTube delle trattative di mercato degli ultimi anni tra Fiorentina e Juventus che si affronteranno oggi alle 18: "Fiorentina-Juventus è un giochino da circa 215-220 milioni di euro. Non risalgo alla notte dei tempi, non conto i trasferimenti di Felipe Melo o Roberto Baggio. Andiamo dal 2017 in poi, partendo dai 40 milioni per Bernardeschi. A me è sembrato subito il classico modo di gonfiare le valutazioni, quella cifra per Bernardeschi proprio non si può. La sua carriera ha preso una piega molto opinabile, di sicuro è stato un flop. Nel 2017 erano tanti 40 milioni, non sono quelli di oggi. Poi c'è Chiesa: in questo caso si parla di circa 60 milioni, bonus compresi. In tre anni sono arrivati a circa 100 milioni per Bernardeschi e Chiesa, ingaggi esclusi.

Sulla trattativa per Vlahovic

Prosegue: “Insomma, le prime due trattative con la Fiorentina non sono andate proprio bene per la Juventus, la quale, però, ha deciso di non mettere un freno alle operazioni coi viola. Per questo, non contenti arriviamo a gennaio 2022, con la vicenda Vlahovic. Un’operazione ritenuta impossibile a dicembre e che poi viene chiusa con un esborso di circa 80 milioni totali. Siamo già a oltre 170 milioni di euro in 5 anni per 3 calciatori della Fiorentina. Vlahovic era una richiesta precisa dell’allenatore, l’attaccante che doveva fare la differenza. Sappiamo tutti poi com’è andata".

E con Gonzalez…

E aggiunge: “La ciliegina sulla torta arriva la scorsa estate con Gonzalez, con altri 40 milioni di euro nelle casse della Fiorentina. Et voilà, siamo già oltre i 200 milioni in circa 7/8 anni. E sono oltre 200 milioni di bacioni da Firenze alla Juventus. Gonzalez è soltanto l’ultimo di un discorso che era già stato avviato in precedenza. Basti pensare che Commisso ha messo su il Viola Park per circa 120 milioni, praticamente gliel’ha finanziato la Juventus. Insomma, è chiaro che qualcuno si sia arricchito e qualcun altro, invece, ha avuto problemi. Vlahovic adesso è un dilemma, Chiesa è stato venduto per 12 milioni e Bernardeschi ha floppato".