Gonzalez a rapporto da Pradè e Goretti: i ds viola vogliono capirne di più dall'argentino. La preferenza di Nico per la Juve

Prima di darlo per perso, la dirigenza viola vuole parlare faccia a faccia con Nico Gonzalez, il che sarà possibile solo a rientro effettuato da parte dell'argentino: a partire da inizio della prossima settimana. L'argentino si ripresenterà al Viola Park e, secondo La Nazione, andrà in scena un faccia a faccia con i due ds, Pradè e Goretti. Dopodiché si potrà incendiare la strada per la cessione, con Nico che secondo il quotidiano preferirebbe la Juve all'Atalanta.