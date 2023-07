Il richiamo dell'Europa e un'offerta irrinunciabile: così il Brighton ha sorpassato il Fulham per Igor

Igor è pronto a lasciare la Fiorentina: lo aspettano in Inghilterra, al Brighton, da mister De Zerbi. E pensare che sul brasiliano, in precedenza, c'era soltanto un altro club di Premier League, il Fulham, che però non ha mai soddisfatto le richieste del club viola.

Lo conferma anche il portale Sportwitness.co.uk, che sottolinea quanto poco tempo sia servito al Brighton per sbaragliare la concorrenza. Il Fulham ha tentato un'offerta molto bassa, per poi titubare davanti al cartellino chiesto dalla Fiorentina; con l'Europa League dalla sua parte e una proposta molto più allettante (circa 15 milioni di €), i Seagulls non hanno avuto problemi a inserirsi nella trattativa.