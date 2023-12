Un Nico in più per puntare al jackpot di Roma. Ma che s'ha a fare ora questo salto Fiorentina?

Roma-Fiorentina l'appuntamento clou di questo weekend per i tifosi viola. Dopo aver vinto solo contro Atalanta e Napoli, Italiano vuole ritrovare il successo anche con una big e ci proverà insieme a Nico Gonzalez, regolarmente a disposizione dopo il risentimento degli ultimi giorni.

Con un Nico in più, la Fiorentina può puntare al jackpot contro i giallorossi, che non brillano di certo a livello di gioco offensivo. La formazione di Mourinho, sempre più arrampicatore seriale di specchi, ci arriva da una vittoria fortunatissima contro il Sassuolo, che si è suicidato con l'espulsione gratuita di Boloca.

La Viola, dal canto suo, deve tentare ‘sto benedetto salto di qualità, che manca ogniqualvolta c’è la possibilità di farlo. Ora che la Juve ha fermato il Napoli - formazione, in questa stagione, alla portata - la Fiorentina può sorpassarlo. E fare lo stesso ai danni della Roma. Ma il dubbio è sempre lo stesso: come reagirà l'attacco di Italiano contro una buona difesa? Beltran o Nzola ritroveranno la via del gol? Ai posteri l'ardua sentenza.