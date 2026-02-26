Il Bologna di Italiano ripete il risultato dell'andata e vola agli ottavi di Europa League. Il Nottingham Forest perde in casa ma...
Si sono conclusi da pochi minuti tutte le gare dei playoff di Europa League. Il Bologna guidato dall'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha bissato la vittoria contro il Brann dopo l'andata vincendo anche in casa per 1-0 grazie al gol di Joao Mario ottenendo il passaggio del turno. I felsinei domani dall'urna potrebbero pescare agli ottavi o il Friburgo o la Roma.
Agli ottavi anche Nottingham Forest e Genk
Si qualificano agli ottavi di finale anche il Nottingham Forest in cui gioca l'ex difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic: gli inglesi perdono in casa contro il Fenerbahce per 1-2 ma strappano il pass grazie alla vittoria per 3-0 dell'andata. Anche lo Stoccarda perde in casa contro il Celtic ma prosegue il suo cammino europeo grazie al 4-2 rifilato una settimana fa agli scozzesi. Al Genk servono i supplementari contro la Dinamo Zagabria per accedere agli ottavi: all'andata la squadra belga aveva vinto in Croazia per 1-3, mentre in casa ha pareggiato per 3-3.
Tutti i risultati
Qua tutti i risultati dei playoff di Europa Legue di stasera
Bologna-Brann 1-0
Stella Rossa-Lilla 0-2
Viktoria Plzen-Panathinaikos 1-1 (4-3 dopo i calci di rigore)
Ferencvaros-Ludogorets 2-0
Stoccarda-Celtic 0-1
Celta Vigo-Paok 1-0
Genk-Dinamo Zagabria 3-3 (dopo i supplementari)
Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2