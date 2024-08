Sabatini è certo: "Ecco il vero segreto di una società come l'Atalanta"

Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo di Roma e Salernitana Walter Sabatini, durante un collegamento con Tuttomercatoweb Radio, ha avuto modo di sottolineare i motivi e le cause dell’esplosione dell’Atalanta: dall’arrivo in Champions League alle tante spese sul mercato, qualche anno fa nessuno si sarebbe aspettato una Dea del genere. Questo un estratto delle sue parole:

“Sarà una scheggia sicuramente, ma non impazzita perché sono anni che l’Atalanta sta lavorando bene e sta ottenendo i risultati che merita. È sicuramente competitiva, se chiudono anche Bellanova che si sposa perfettamente con le richieste di Gasperini sarà ancora più competitiva e sarà molto pericolosa”.

“Il segreto è l'operatività: le decisioni nel calcio devono esser prese rapidamente”

Ha anche aggiunto: “Il segreto è l’operatività, conoscono e monitorano tutti i campionati tutto l’anno. Hanno Toni D’Amico che è un direttore sportivo molto flessibile e moderno, molto motivato oltre che un grande fumatore (ride, ndr). Sicuramente sa il fatto suo e il segreto dell’Atalanta è la solidità del club, Luca Percassi con il padre Antonio decidono loro e decidono in fretta. Non ci sono CdA, riunioni d’emergenza o altro, sanno già quello che devono fare e decidono in pochi minuti. Nel calcio le decisioni devono essere rapide”.