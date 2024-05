Non è il momento di pensare al futuro. Tutto dopo Atene. I contatti con Aquilani...

Non è il momento di pensare al futuro, se non quello che arriverà da qui a poco meno di 20 giorni per la Fiorentina. La squadra di Italiano ha una finale importante da giocare, la terza in due anni. Non si può sbagliare. Firenze vuole tornare a festeggiare una coppa e ad Atene contro l'Olympiakos, diciamocela tutta, l'occasione è ghiotta.

C'è chi pensa possa essere l'ultimo canto del cigno per Italiano a Firenze, c'è chi spera ci possa essere ancora uno spiraglio per un continuo di storia tra lui e la società viola, magari, chissà, proprio dopo un possibile trionfo.

Quello che è certo è che la Fiorentina si è guardata intorno in questo periodo per cercare il possibile sostituto. Tra i nomi, confermati, quello di Alberto Aquilani. Gli ultimi contatti con l'allenatore del Pisa risalgono a un mese fa, quando la Fiorentina ha sondato il terreno per capire le sue volontà.

Il prossimo contatto tra le parti, come appreso da Fiorentinanews.com, ci sarà dopo il 29 maggio, data della finale di Conference League. Fino ad allora, la testa di tutti è solo al campo.