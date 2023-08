Prima Marassi, con Vienna sullo sfondo: primi calcoli per Italiano o testa solo a Genova?

E' il bello e il brutto delle coppe europee, il dolce cruccio degli allenatori impegnati durante la settimana, costretti a pensare sulle tre partite e non sulla settimana libera. Vincenzo Italiano ha imparato a farlo, pur con qualche scivolone, nella scorsa stagione e all'alba del primo impegno ufficiale si trova già a guardare (anche) avanti.

Difficile immaginare un turn over alla prima giornata, dove le scelte sono determinate più dai rispettivi status di forma ma qualche considerazione in vista del match di giovedì con il Rapid Vienna, potenzialmente già decisivo, potrebbe essere fatta. Se a un passo falso in campionato si può sempre rimediare, così non è per il play-off di Conference, che non ha possibilità di appello.